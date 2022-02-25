Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 февраля: 122 человека госпитализированы за сутки

За сутки в Смоленской области повысилась смертность от коронавируса.

За минувшие сутки в Смоленской области 1031 человек переборол коронавирус и выписался. Всего с начала пандемии выздоровели 97 436 жителей региона.

Положительный тест на COVID-19 за прошедший день получили ещё 815 человек, с начала распространения коронавируса в регионе - 114 372.

Смертность в регионе в сравнении со вчерашним днём увеличилась: за сутки вирус унёс жизни 7 жителей области, с начала пандемии - 2747.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы за сутки 122 человека.

Читай также: Более 460 тысяч смолян вакцинировались от коронавируса. Ещё около 480 тысяч привились первым компонентом вакцины.