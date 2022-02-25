Смолянке грозит лишение свободы на срок до 6 лет за кражу. Фото: "КП" Архив

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Смоленску обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств с его банковской карты.

«Мужчина пояснил, что, вероятно, утерял свою банковскую карту, которой впоследствии кто-то расплатился в магазине. Причиненный материальный ущерб составил 1750 рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Заявитель предположил, что мог потерять карту, когда доставал телефон после перехода на пр. Гагарина. Правоохранители изучили записи с видеокамер и смогли установить личность девушки, подобравшей карту.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 19-летней жительницы Смоленска к хищению. Девушка пояснила, что подобрала утерянную карту и отправилась с ней в магазин, не подумав о том, что необходимо вернуть утерянное имущество владельцу», - сообщает УМВД.

Теперь девушке грозит лишение свободы на срок до 6 лет за кражу.

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