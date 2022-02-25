Смоленское отделение Сбербанка сообщает режим работы 26 и 27 февраля

Фото: Ирина Зайцева.

Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. В некоторых банкоматах возможно увеличение времени на подвоз и загрузку денег в связи с повышенным интересом вокруг снятия наличных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объёме.

Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме.

С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.