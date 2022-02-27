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Здоровье27 февраля 2022 9:22

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 февраля: 909 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 27 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смертность возросла - за сутки коронавирус унёс жизнь 8 человек.

Смертность возросла - за сутки коронавирус унёс жизнь 8 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом ежедневно публикует актуальную статистику по заболеваемости. Судя по данным, за последние сутки в нашем регионе выявлено ещё 799 случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли 116 000 человек.

Выздоровели за минувший день 909 жителей области, общее число тех, кто перенёс вирус и успешно с ним справился, достигло отметки 99 508.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Смертность возросла - за сутки коронавирус унёс жизнь 8 человек, всего с начала пандемии - 2761. Госпитализированы еще 43 смолян.

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