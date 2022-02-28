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Здоровье28 февраля 2022 9:32

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 февраля: 883 человека выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 27 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС.

Столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом ежедневно публикует актуальную статистику по заболеваемости. Судя по данным, за последние сутки в нашем регионе выявлено ещё 794 случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли 116 794 человек.

Выздоровели за минувший день 883 жителей области, общее число тех, кто перенёс вирус и успешно с ним справился, достигло отметки 100 391.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Смертность снизилась - за сутки коронавирус унёс жизнь 5 человек, всего с начала пандемии - 2766. Госпитализированы еще 49 смолян.

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