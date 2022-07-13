В Смоленске только два озера соответствуют санитарным нормам. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

По результатам лабораторных испытаний регионального Центра гигиены и эпидемиологии, только два водоема в Смоленске соответствуют санитарным нормам – озеро Ключевое в Красном бору и озеро Дубровенское в деревне Нижняя Дубровенка.

Как сообщают на странице проекта Объясняем.рф, плавать в пруду парка «Соловьиная роща» не безопасно. Качество воды здесь не соответствует санитарным нормам. По тем же причинам запрещено купание в озере в Реадовском парке.

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