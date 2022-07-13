Университетский фестиваль «АРТ-МАЯКовский: СмолГУ в сердце города» пройдёт 16 июля в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В субботу, 16 июля, состоится Первый университетский фестиваль «АРТ-МАЯКовский: СмолГУ в сердце города». Жителей и гостей города ждут познавательные лекции от научных сотрудников университета, мастер-классы, живая музыка, выставка картин местных художников, а также беспроигрышная лотерея от профкома студентов СмолГУ.

В пресс-службе администрации города отмечают, что в случае плохих погодных условий мероприятие будет перенесено.

Начало мероприятия в 16.00. Вход свободный.

Программа фестиваля:

16.00-18.00 научпоп-лужайка - познавательные лекции от научных сотрудников Смоленского государственного университета:

16:00–16:30 – Алёна Нанкевич, исследователь лаборатории цвета, аспирант СмолГУ. Эксперименты с цветом: как его видят незрячие, как он влияет на активность мозга, как люди различают и называют цвета

16:30–17:00 – Демьян Валуев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник государственного музея «Смоленская крепость». Исследователи Смоленской крепостной стены: находки и гипотезы

17:00–17:30 – Яна Двоенко, доцент кафедры литературы и журналистики. Неофициальное искусство Смоленска, конец 80-х – первая половина 90-х

17:30–18:00 – Елизавета Мажар, доктор наук, декан факультета дополнительного образования СмолГУ, директор Смоленского научно-образовательного центра. Семь секретов успешной коммуникации

18.00-20.00 Развлекательные локации и беспроигрышная лотерея от профкома студентов СмолГУ

18.00-21.00 Живая музыка

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