«Смоленскавтодор» приступил к ремонту дороги к Новодугинском районе. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленской области начался ремонт дороги Новодугино-Родоманово-Пречистое в рамках нацпроекта. «Смоленскавтодор» ремонтирует участок протяженностью более 12 километров.

Как сообщили в профильном департаменте, дорожники уже выполнили фрезерование, в настоящее время ведётся устройство асфальтобетонного покрытия. Также на участке ремонта укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

В 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировали участок дороги протяженностью более 10 километров в Гагаринском районе, в 2021 году выполнили ремонт еще 15 километров в Новодугинском районе.

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