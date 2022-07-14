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Общество14 июля 2022 10:21

В Смоленской области задержали сотрудника таможни за взяточничество

Подозреваемый выступал в качестве посредника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области задержали сотрудника таможни за взяточничество. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В Смоленской области задержали сотрудника таможни за взяточничество. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В Ярцеве сотрудники регионального УФСБ задержали государственного таможенного инспектора по подозрению во взяточничестве. Таможенник выступал в качестве посредника и передал взятку в размере 30 тысяч рублей своему коллеге — главному государственному инспектору.

Мужчина должен был выступить покровителем в деятельности юридического лица – владельца склада, а также ускорить таможенные операции.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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