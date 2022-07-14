В Смоленске восстановили электроснабжение станции ТЭЦ-2 после аварии. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты восстановили электроснабжение Смоленской станции ТЭЦ-2 и начали подготовку к вводу в работу вспомогательного и основного оборудования. Подача электроэнергии потребителям также восстановлена. Локальные отключения на местах сейчас устраняет ПАО «Россети Центр».

Также, по информации пресс-службы «Квадры», готовятся к включению сетевые насосы для восстановления параметров горячей воды в городе.

Ранее «КП» писала, что на Смоленской ТЭЦ-2 произошёл аварийный останов турбины. По данным регионального Управления МЧС, пожар не подтвердился.