Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июля 2022 12:22

Водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика в Демидовском районе

Ребёнку потребовалась медицинская помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика в Демидовском районе.

Водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика в Демидовском районе.

Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла около 12:30 в четверг, 14 июля, в посёлке Пржевальское на улице Заречная. Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» не учёл погодные условия и видимость, превысил скорость и сбил несовершеннолетнего пешехода.

По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы, потребовалась медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что три человека пострадали в страшном ДТП под Смоленском. На окружной дороге столкнулись легковушка и грузовик.