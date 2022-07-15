Водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика в Демидовском районе. Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла около 12:30 в четверг, 14 июля, в посёлке Пржевальское на улице Заречная. Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» не учёл погодные условия и видимость, превысил скорость и сбил несовершеннолетнего пешехода.

По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы, потребовалась медицинская помощь.

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