Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 июля: 21 человек выздоровел за сутки

За последние сутки в регионе выявили 18 новых случая заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в регионе выявили 18 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 132 097.

По данным столичного Оперштаба, всего 3 083 человека погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 128 757 жителей региона, из них 21 – за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 521 847 смолян, 496 985 жителей полностью завершили вакцинацию.

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