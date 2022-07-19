Кровля строящегося дома загорелась в центре Смоленска. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

19 июля в соцсетях смоляне поделились кадрами, на которых над центром города видны клубы белого дыма.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, на улице Большая Краснофлотская загорелась кровля строящегося дома. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, пожар локализовали. Угрозы нет.

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