Сильные дожди пройдут на территории Смоленской области 20 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 20 июля, на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер подует западный, северо-западный, 6-11 м/с, днем порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.

В Смоленске: +18°C…+20°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.

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