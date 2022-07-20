В Смоленске благоустраивают пешеходную зону возле Детской клинической больницы. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске на улице Дохтурова стартовало благоустройство пешеходной зоны возле Детской клинической больницы.

Фото: пресс-служба администрации города.

На данный момент здесь уже провели демонтажник работы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ближайшее время на территории будет уложена новая брусчатка, смонтированы опоры освещения, установлены лавочки и урны, осуществлено озеленение.

Фото: пресс-служба администрации города.

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