В Смоленской области создадут инновационные площадки Российской академии образования. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провёл встречу с президентом Российской академии образования Ольгой Васильевой, на которой обсуждались механизмы создания инновационных площадок РАО на территории Смоленской области. Помимо этого, были рассмотрены вопросы сопровождения Российской академией образования системы подготовки педагогических кадров для смоленских школ, формат сотрудничества РАО и СмолГУ – вуза, который имеет значительный практический опыт реализации профильных программ.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, Ольга Васильева заявила о готовности РАО оказать поддержку научным и образовательным организациям региона, вести их методическое и экспертное сопровождение. Алексей Островский, в свою очередь, поблагодарил за достигнутые договоренности и прозвучавшие рекомендации. Рассчитывается, что такое сотрудничество позволит обеспечить дополнительные условия для развития кадрового потенциала региональной сферы образования, привлечения и закрепления молодых специалистов в школы области, а также решить проблему дефицита педагогических кадров, в первую очередь, в сельских районах, где этот вопрос стоит наиболее остро.

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