57-летний мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

21 июля добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о пропаже 57-летнего Михаила Носикова. Мужчина вышел из дома в посёлке Понизовье 20 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 168 см, среднего телосложения, с короткими волосами, голубыми глазами.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33; 8-915-647-60-76.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области завершили поиски пропавшей 25-летней девушки. Смолянка нуждалась в медицинской помощи.