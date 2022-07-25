Первая выставка бездомных животных прошла в Смоленске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Смоленске впервые состоялась выставка бездомных животных, которых можно забрать себе бесплатно. Мероприятие было организовано Госветстанцией Смоленска и прошло на площадке возле кинотеатра «Современник».
В течение двух часов смоляне могли выбрать себе нового питомца, который прошел стерилизацию и вакцинацию, сделанную специалистами Госветслужбы. Фотографиями с мероприятия местные жители поделились в соцсетях.
Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
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