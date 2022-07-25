Первая выставка бездомных животных прошла в Смоленске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленске впервые состоялась выставка бездомных животных, которых можно забрать себе бесплатно. Мероприятие было организовано Госветстанцией Смоленска и прошло на площадке возле кинотеатра «Современник».

В течение двух часов смоляне могли выбрать себе нового питомца, который прошел стерилизацию и вакцинацию, сделанную специалистами Госветслужбы. Фотографиями с мероприятия местные жители поделились в соцсетях.

Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Читай также: в Смоленске на 4 дня ограничат движение по улице Тухачевского. Проезд закроют из-за ремонта фасада здания.