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Общество25 июля 2022 7:44

Первая выставка бездомных животных прошла в Смоленске

Мероприятие организовали на площадке возле «Современника»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Первая выставка бездомных животных прошла в Смоленске.

Первая выставка бездомных животных прошла в Смоленске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленске впервые состоялась выставка бездомных животных, которых можно забрать себе бесплатно. Мероприятие было организовано Госветстанцией Смоленска и прошло на площадке возле кинотеатра «Современник».

В течение двух часов смоляне могли выбрать себе нового питомца, который прошел стерилизацию и вакцинацию, сделанную специалистами Госветслужбы. Фотографиями с мероприятия местные жители поделились в соцсетях.

Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

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