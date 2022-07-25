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Происшествия25 июля 2022 8:57

Из Десногорского водохранилища подняли тело утонувшего мужчины

Погибшего передали сотрудникам полиции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Из Десногорского водохранилища подняли тело утонувшего мужчины. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Из Десногорского водохранилища подняли тело утонувшего мужчины. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

24 июля спасатели подняли из Десногорского водохранилища тело ране утонувшего мужчины. Сообщение поступило от местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, обстоятельства смерти в настоящее время устанавливаются. Тело передано сотрудникам полиции.

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