«Космическая станция МРТ-диагностики» появилась в больнице Смоленска. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский посетил с рабочим визитом областную детскую клиническую больницу и ознакомился с результатами благотворительного проекта «Космическая станция МРТ-диагностики» – одного из победителей регионального конкурса молодежных проектов. Его реализовала руководитель Центра «Море добра» Екатерина Семкина при финансовой поддержке администрации области.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Согласно задумке проекта, в процедуру МРТ было решено внести некий элемент игры, оформив кабинет в космическом стиле. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, на входе размещено письмо Героя России, летчика-космонавта Максима Сураева, поддержавшего данный проект. После процедуры маленьким пациентам вручают паспорта космонавтов, в для детей постарше в зоне проведения МРТ есть книги и энциклопедии по космической тематике.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как отмечают врачи, после реализации проекта ребята, которым предстоит проходить МРТ, стали чувствовать себя более комфортно и спокойно.

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