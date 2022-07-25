В Смоленской области 36-летняя женщина погибла в ДТП с фурой. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Авария, в которой погибла 36-летняя женщина, случилась около 16:40 в воскресенье, 24 июля. На 100-м километре дороги «Ольша – Велиж – Невель» столкнулись автомобиль «Киа Церато» и фура «Вольво».

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, водитель легковушки не уступил дорогу большегрузу, в результате чего произошло ДТП. Водитель автомобиля «Киа» пострадал, а 36-летнюю пассажирку госпитализировали в ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», где от полученных травм она скончалась.

Ранее «КП» писала, что в Вяземском районе легковушка «вылетела» в кювет. В ДТП никто не пострадал.