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Происшествия27 июля 2022 5:40

Житель Гагарина получил девять с половиной лет колонии за убийство

Мужчина до смерти избил знакомого
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Гагарина получил девять с половиной лет колонии за убийство.

Житель Гагарина получил девять с половиной лет колонии за убийство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гагаринский районный суд Смоленской области вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в январе 2021 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил своего знакомого. Он нанёс мужчине не менее пяти ударов ногами и не менее двух ударов кулаками в лицо. Потерпевший скончался от полученных травм у подъезда одного из домов на Ленинградской набережной.

Подсудимому предстоит провести девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском прохожие обнаружили тело мужчины возле школы. Следователи устанавливают личность погибшего.