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Общество27 июля 2022 6:46

Смолянке отказали в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны»

Причиной стало отсутствие документов, подтверждающих факт работы женщины в период войны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянке отказали в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны».

Смолянке отказали в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны».

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ

Соцзащита отказала смолянке в присвоении звания «Ветеран Великой Отечественной войны» и выдаче удостоверения. Причиной отказа послужило отсутствие документов, подтверждающих факт работы женщины в период войны.

За помощью местная жительница обратилась в прокуратуру. В ходе проверки установили людей, которые подтвердили факт её работы с сентября 1943 по 1946 в колхозе «Молотова» в деревне Балахоновка Шумячского района.

По решению суда за местной жительницей признан статус «Ветеран Великой Отечественной войны», сообщили в пресс-службе ведомства. Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле у органов прокуратуры.

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