Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 июля: 49 человек заразились за сутки

По состоянию на 29 июля, полностью выздоровели 128 880 человек, скончались – 3 085. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области с начала пандемии зарегистрировано 132 367 случая заболевания, из них 49 – за сутки.

По состоянию на 29 июля, полностью выздоровели 128 880 человек, скончались – 3 085. За прошедшие сутки статус «экс-пациента получили 6 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Единственным способом остановить пандемию и снизить заболеваемость COVID-19 остаётся вакцинация. В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привит 526 471 смолянин, 498 724 жителя полностью завершили вакцинацию.

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