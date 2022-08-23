В центре Смоленска часть лепнины угрожает жизни прохожих. Фото: «Чёрный список|Смоленск» ВКонтакте.

В соцсетях местный житель поделился фотографией опасного фрагмента лепнины на здании, расположенном на улице Большая Советская.

По словам мужчины, часть может упасть на голову пешеходам, ожидающим прибытия транспорта на остановке.

В комментариях к записи пользователи призвали Центр управления регионом разобраться в ситуации и обязать управляющую компанию устранить проблему.

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