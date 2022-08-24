В мэрии Смоленска объяснили причины блокировки карт при оплате проезда. Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в администрации города, с 22 августа оператор автоматизированной системы учета и оплаты проезда начал работу по усовершенствованию системы. В связи с этим некоторые пассажиры сталкиваются с надписью «Оплата невозможна по причине нахождения карты в стоп-листе».

По информации мэрии, после технических работ, которые планируется завершить к 26 августа, у пассажиров будет новый личный кабинет на сайте t-karta67.ru, где они смогут как и прежде проверять историю своих поездок и оплачивать задолженность. Также появится возможность видеть все поездки, совершенные с помощью смартфона или часов (Samsung Pay, Mir Pay).

Первое время, пока происходит процесс обновления оборудования на транспорте, историю поездок можно будет посмотреть в старой версии личного кабинета – rrtp.ru.

Транзакции клиентов в этот период будут обработаны, в некоторых случаях списания произойдут не позднее 1-го рабочего дня после совершения поездки.

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