В Смоленске проведут анализ финансового состояния «Жилищника». Фото: пресс-служба администрации города.

По решению Арбитражного суда Смоленской области началась процедура наблюдения над крупнейшей управляющей компанией областного центра – ОАО «Жилищник».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ходе процедуры наблюдения, которая продлится полгода, «Жилищник» вправе работать в обычном режиме. Ежедневно осуществляются покосы травы и уборка на подведомственных территориях, завершается подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду: проводятся текущие ремонты подъездов и кровель, гидравлические испытания внутридомовых систем отопления, замена участков трубопроводов и запорной арматуры.

За период анализа администрация города предпримет все необходимые меры к оздоровлению финансового состояния предприятия и сохранению его в муниципальной собственности.

Ранее «КП» писала, что в филиалах смоленского «Жилищника» ввели еженедельные приемы граждан. Они будут проходить по четвергам.