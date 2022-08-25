Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 августа: 247 случаев выявлено за сутки

За последние сутки в регионе выявили 247 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили 247 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 135 220.

Всего 3 101 человек погибли с начала пандемии, ни одного летального случая не зафиксировано за сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 129 710 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным столичного оперштаба, количество госпитализированных за сутки составило 21.

На данный момент первым компонентом вакцины привиты 545 865 смолян, 505 070 жителей полностью завершили вакцинацию.

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