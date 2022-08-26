В Смоленской области водитель Kia Rio насмерть сбил женщину. Фото: «Автопортал Рославля» в соцсетях.

Трагедия случилась около 12:20 в четверг, 25 августа. На 289 километре автодороги "Р-120" иномарка сбила проходящую по обочине женщину.

По информации УГИБДД по Смоленской области, за рулём автомобиля Kia Rio находился 58-летний мужчина. Водитель не был внимателен к дорожной обстановке и совершил наезд на пешехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Сам водитель также получил травмы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске маршрутка провалилась в дорожную яму на Колхозной площади. Эвакуировать автобус с первого раза не получилось.