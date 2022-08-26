Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 4:54

В Смоленской области водитель Kia Rio насмерть сбил женщину

Авария произошла в Починковском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области водитель Kia Rio насмерть сбил женщину. Фото: «Автопортал Рославля» в соцсетях.

В Смоленской области водитель Kia Rio насмерть сбил женщину. Фото: «Автопортал Рославля» в соцсетях.

Трагедия случилась около 12:20 в четверг, 25 августа. На 289 километре автодороги "Р-120" иномарка сбила проходящую по обочине женщину.

По информации УГИБДД по Смоленской области, за рулём автомобиля Kia Rio находился 58-летний мужчина. Водитель не был внимателен к дорожной обстановке и совершил наезд на пешехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Сам водитель также получил травмы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске маршрутка провалилась в дорожную яму на Колхозной площади. Эвакуировать автобус с первого раза не получилось.