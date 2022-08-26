Два человека погибли в пожаре под Смоленском. Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двух мужчин в пожаре в деревне Пресна Починковского района.

Личности погибших установлены: один из них 61-летний хозяин дома, другой – 62-летний житель соседней деревни. Известно, что оба курили табачные изделия и ранее периодически совместно употребляли спиртные напитки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, тела направлены в морг для установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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