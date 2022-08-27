Полиция ищет пропавшего под Смоленском мужчину. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Полиция объявила поиски 56-летнего Носикова Михаила, который пропал 10 августа возле дома 18 по улице Коммунистическая села Понизовье Руднянского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, 22 августа в связи с возможным убийством было возбуждено уголовное дело. Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение полное, волосы светло-русые прямые, глаза зеленые, нос прямой, носит усы. Возможно был одет в темную рубашку, темные штаны, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 112, (4812) 77-33-38, 77-32-35, 8-905-163-17-00.

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