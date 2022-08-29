Смоленский журналист Алексей Гусинский ушёл из жизни. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Утром 29 августа скончался журналист Алексей Гусинский. Как сообщают смоленские СМИ, мужчина ушёл из жизни в возрасте 53 лет.

27 мая Алексей Гусинский попал под колёса автомобиля, за рулём которого находился нетрезвый водитель. С серьезными травмами журналиста госпитализировали в «Красный крест», где около трёх месяцев он находился в коме.

В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Теперь дело переквалифицируют в часть 4 стать статьи 264 УК РФ (повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В течение нескольких лет Алексей Гусинский работал в «Объединенной редакции», трудился в печатном издании «Смоленская газета» и на сайте Smolgazeta.ru, готовил программы, выходившие в эфир радиостанции «Смоленская весна».

«КП-Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Гусинского.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске мужчина погиб в страшном ДТП на улице Шевченко. Водитель иномарки на большой скорости врезался в «КАМАЗ».