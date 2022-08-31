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Общество31 августа 2022 6:23

В лесу Починковского района нашли две авиабомбы

Снаряды времён ВОВ обезвредили специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В лесу Починковского района нашли две авиабомбы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В лесу Починковского района нашли две авиабомбы. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

30 августа в лесном массиве Починковского района нашли две авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Бомбы ФАБ-25 и ФАБ-50 уничтожили установленным порядком.

Также, по информации пресс-службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», в районе деревни Михайловка специалисты обнаружили и уничтожили 5 снарядов калибра 45 мм.

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