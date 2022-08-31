Детский сад «Ласточка» на улице Свердлова в Смоленске откроется 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

1 сентября откроется новый муниципальный детский сад № 87 «Ласточка» на улице Свердлова.

В учреждении имеются оборудованные групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный, физкультурный и тренажерный залы, театральная студия, медицинский блок, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, помещения для обслуживающего персонала. На территории детского сада расположены спортивная и игровые площадки.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в рамках реализации нацпроекта «Образование» на базе детского сада будет реализовываться дополнительная программа «Общее развитие инженерного мышления» с использованием современного развивающего оборудования.

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