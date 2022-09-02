В Смоленске капитально отремонтировали лицей Кирилла и Мефодия. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Первого сентября Губернатор Алексей Островский посетил отремонтированный лицей имени Кирилла и Мефодия. Средства на проведение работ выделены из федерального и областного бюджетов.

В пресс-службе администрации области отметили, что здание учебного заведения с момента его постройки 60 лет назад ни разу капитально не ремонтировалось. В связи с этим возникли проблемы с кровлей, фасадом, коммуникациями и так далее.

Проведение ремонта было рассчитано на два года, однако подрядчик выполнил все работы в летний период, когда учащиеся находились на каникулах. Капитально отремонтированы кровля и фасад, приобретено оборудование. В порядок привели не только учебный корпус, но и общежитие лицея, что даст детям возможность проживать в комфортных условиях.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе осмотра глава региона обратил внимание на недостаточно качественную работу системы вентиляции в учебном заведении и дал оперативное поручение своим подчиненным по решению этого вопроса.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор также осмотрел классные комнаты с современным и многофункциональным мультимедийным оборудованием и высоко оценил уровень готовности лицея и Регионального центра выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» к новому учебному году.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

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