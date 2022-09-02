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Происшествия2 сентября 2022 6:18

43-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском

Трагедия случилась в Гагаринском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
43-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

43-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл вечером 1 сентября в деревне Кичигино Гагаринского района. Спасателей вызвали местные жители.

На место происшествия выезжали две автоцистерны и 6 человек личного состава. По прибытии выяснилось, что возгорание произошло в летнем доме. Пламя удалось потушить, однако в результате пожара здание полностью уничтожено.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, при проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружено тело 43-летнего погибшего мужчины. Причины случившегося устанавливают специалисты.

Ранее «КП» писала, что два человека погибли в страшном пожаре в Дорогобужском районе. Возгорание произошло в квартире жилого дома.