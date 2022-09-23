Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 сентября: 202 человека выздоровели за сутки

Общее количество заболевших в регионе составляет 142 047 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области по состоянию на 23 сентября за сутки выявлено 278 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в регионе составляет 142 047 человек. Выздоровели с начала пандемии 134 922 смолянина, за сутки – 202. На стационарное лечение перевели 22 человек.

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