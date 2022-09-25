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Здоровье25 сентября 2022 9:39

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 сентября: 18 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Количество госпитализированных за сутки составило 18 человек.

Количество госпитализированных за сутки составило 18 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе выявили 251 случай заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 142 603.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 103 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 135 426 жителей региона.

Количество госпитализированных за сутки составило 18 человек.

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