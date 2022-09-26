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Общество26 сентября 2022 6:07

Реконструкция водружения Знамени Победы состоялась в Смоленске

Мероприятие приурочено к 79-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Реконструкция водружения Знамени Победы состоялась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Реконструкция водружения Знамени Победы состоялась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В воскресенье, 25 сентября, в центре Смоленска прошла реконструкция водружения Знамени Победы. Флаг развеяли над бывшей гостиницей «Смоленск», ныне зданием Арбитражного суда Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в администрации города, в реконструкции приняли участие представители военно-исторического клуба «Смоленский рубеж» и исторического театра «Порубежье». В акции были задействованы образцы военной техники, вооружения и военной формы времен Великой Отечественной войны с использованием пиротехнических спецэффектов.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

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