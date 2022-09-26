Сэкономленные на Дне города в Смоленске деньги направят семьям погибших на СВО военнослужащих

Сэкономленные на Дне города в Смоленске деньги направят семьям военнослужащих. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Бюджетные средства, сэкономленные на праздновании 79-ой годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, а также Дней городов и поселков, направят на социальную поддержку семей погибших военнослужащих, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях после многочисленных обращений смолян. Глава региона подчеркнул, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение.

Напомним, ранее по поручению губернатора в регионе отменили развлекательные мероприятия, приуроченные к этим памятным датам и фейерверк. С 23 по 25 сентября в областном центре прошел ряд патриотических акций: митинг у Вечного огня в Сквере Памяти Героев, открытие двух дополнительных секций мемориального панно «Бессмертный полк» и реконструкция водружения Знамени Победы над бывшей гостиницей «Смоленск».

Ранее «КП» писала, что реконструкция водружения Знамени Победы состоялась в Смоленске. Мероприятие приурочено к 79-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.