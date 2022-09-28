В администрации Смоленской области обсудили проблемные вопросы частичной мобилизации. Фото: страница губернатора Алексея Островского.

В администрации области прошло межведомственное совещание по вопросам организации частичной мобилизации. Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях акцентировал внимание на ряде моментов, которые были обозначены в ходе его проведения.

В числе упущений – призыв на службу не подлежащих мобилизации людей, не подпадающих под критерии призыва, в том числе, тех, чей возраст превысил допустимый порог предельного возраста, а также тех, кто не подходит по причине здоровья. Это прямое нарушение поручений президента и действующего законодательства.

Также глава региона отметил, что многие смоляне, получив повестку, приходят на сборные пункты и не рассказывают, что у них сложные семейные обстоятельства или серьезные заболевания. Прибывающим по повестке в военкомат, нужно иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие отсрочку от воинской службы или невозможность ее прохождения.

Что касается мобилизации в муниципальных образованиях, главы районов не должны ограничиваться формальным подходом в решении вопросов исключительно материально-технического обеспечения преимущественно для доставки повесток. Должен быть обеспечен законный подход к отбору мобилизуемых, а также следование перечню военно-учетных специальностей. Особое внимание должно уделяться семьям призывников.

– Также дал указание детально продумать организацию торжественных проводов наших бойцов в зону специальной военной операции. Ни в коем случае, не игнорируя это событие. А провести эту церемонию, как и подобает моменту, в торжественной обстановке. Показать, что мы гордимся каждым из них. И как можно скорее ждем возвращения наших ребят – здоровыми и с победой, – написал Алексей Островский.

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