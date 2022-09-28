Коронавирус в Смоленской области последние новости на 28 сентября: 3106 человек погибли с начала пандемии

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 196 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 196 человек. Всего на 28 сентября в регионе зарегистрирован 143 010 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровел за весь период пандемии 136 221 человек, за минувшие сутки — 285. Всего скончались 3 106 человек, за последние сутки погибли двое смолян. Госпитализировали еще 17 жителей региона.

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