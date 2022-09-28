Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 сентября 2022 9:07

Коронавирус в Смоленской области последние новости на 28 сентября: 3106 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 28 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 196 человек.

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 196 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 196 человек. Всего на 28 сентября в регионе зарегистрирован 143 010 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровел за весь период пандемии 136 221 человек, за минувшие сутки — 285. Всего скончались 3 106 человек, за последние сутки погибли двое смолян. Госпитализировали еще 17 жителей региона.

Читай также:

Прав ли Джо Байден в том, что пандемия коронавируса в США закончилась? Эксперт рассказал, как на самом деле обстоят дела с ковидом.