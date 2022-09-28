Масштабные сельхозярмарки пройдут в Смоленске 1 октября. Фото: пресс-служба администрации города.
Сельскохозяйственные ярмарки с привлечением широкого круга сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности пройдут во всех районах Смоленска 1 октября.
Места проведения ярмарок:
Заднепровский район – улица Кутузова (от дома № 1 до дома № 11)
Промышленный район – улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова)
Ленинский район – улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман)
Время проведения – с 9:00 до 15:00.
По информации пресс-службы администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 1 октября с 6:00 до 18:00 в местах проведения ярмарок прекращается движение транспорта.
На это время движение на городских муниципальных маршрутах будет организовано по следующей схеме:
автобусов по маршрутам:
- № 6н, 7, 9, 9н, 21н, 22, 46н, 56н – по улицам Губенко, Генерала Лукина;
- № 16н – по проспекту Строителей, улице Рыленкова (в обратном направлении);
- № 35н, 58н – по улице Рыленкова, проспекту Строителей (в прямом направлении);
- № 26н, 37н, 38н – по улицам Николаева, Багратиона;
- № 44н – по улицам Багратиона, Нахимова;
движение трамваев № 1, 2, 4 с 7:00 до 16:00 1 октября будет прекращено.
Читай также: в Смоленске завершили дорожные работы на улице Кирова. Ремонт улицы вышел на финальную стадию.