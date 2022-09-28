Масштабные сельхозярмарки пройдут в Смоленске 1 октября. Фото: пресс-служба администрации города.

Сельскохозяйственные ярмарки с привлечением широкого круга сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности пройдут во всех районах Смоленска 1 октября.

Места проведения ярмарок:

Заднепровский район – улица Кутузова (от дома № 1 до дома № 11)

Промышленный район – улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова)

Ленинский район – улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман)

Время проведения – с 9:00 до 15:00.

По информации пресс-службы администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 1 октября с 6:00 до 18:00 в местах проведения ярмарок прекращается движение транспорта.

На это время движение на городских муниципальных маршрутах будет организовано по следующей схеме:

автобусов по маршрутам:

- № 6н, 7, 9, 9н, 21н, 22, 46н, 56н – по улицам Губенко, Генерала Лукина;

- № 16н – по проспекту Строителей, улице Рыленкова (в обратном направлении);

- № 35н, 58н – по улице Рыленкова, проспекту Строителей (в прямом направлении);

- № 26н, 37н, 38н – по улицам Николаева, Багратиона;

- № 44н – по улицам Багратиона, Нахимова;

движение трамваев № 1, 2, 4 с 7:00 до 16:00 1 октября будет прекращено.

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