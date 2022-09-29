Смолянину Илье Егорову вручили медаль Суворова за участие в спецоперации. Фото: пресс-служба администрации Краснинского района.

В Смоленской области участника спецоперации на Украине Илью Егорова наградили медалью Суворова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснинского района.

Награду смолянину вручил военный комиссар муниципалитета Алексей Пещенко. Илья Егоров награждён за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее «КП» писала, что в администрации Смоленской области обсудили проблемные вопросы частичной мобилизации. По словам губернатора, в её организации заметны существенные упущения.