Управляющие компании Смоленска ведут массовое развоздушивание отопления жилых домов. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

В настоящее время все социальные объекты и 98% жилого фонда Смоленска подключены к отоплению. Реагируя на жалобы смолян по поводу того, что плохо прогреваются, или не нагреваются совсем проходящие через квартиры стояки и радиаторы отопления, управляющие компании ведут массовое развоздушивание отопления жилых домов.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, в случае проблем с отоплением следует обращаться в обслуживающую дом управляющую компанию. Если управляющая компания – ОАО «Жилищник», то необходимо подать заявку в ее филиал по месту жительства – ЖЭУ. Ее зафиксируют и направят по проблемному адресу слесаря.

Если в доме система отопления с так называемым верхним розливом, то специалист запустит циркуляцию теплоносителя, стравив воздух из системы на чердаке здания без присутствия жильцов. После чего в квартирах установится нормальная температура.

Если же в здании отопление с нижним розливом, то развоздушивание осуществляется через специальные краны, вмонтированные в радиаторы квартир последних этажей. И здесь жильцам этих квартир следует обеспечить доступ в них специалистов, чтобы не страдали от холода жильцы нижерасположенных этажей.

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