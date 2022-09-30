Горсовет усилит совместную работу со СмолГУ

Фото: Смоленский городской Совет.

В ходе встречи было отмечено, что университет является одним из ведущих вузов региона и страны в целом. Спикер горсовета подчеркнул, что большое количество выпускников этого учебного заведения работают в органах исполнительной, законодательной власти, в системе администрирования города, а также в представительном органе местного самоуправления. Есть выпускники университета и среди депутатского корпуса. Сотрудники аппарата городского Совета активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в университете, в частности, в проведении лекций третьей сессии научно-образовательного семинара «Местное самоуправление как институт обеспечения благополучия граждан Российской Федерации: вопросы истории, теории, совершенствования».

Кроме этого, студенты Смоленского государственного университета ежегодно проходят производственные, преддипломные практики в аппарате Смоленского городского Совета.

«У нас сложились дружеские тёплые отношения со старейшим вузом региона. Поэтому подписание соглашения – это очень важный и логичный для всех нас шаг, совместная инициатива, которая подразумевает развитие нашего взаимодействия и сотрудничества», – отметил Анатолий Овсянкин.

В рамках соглашения в дальнейшем планируется проведение совместных занятий, круглых столов, организация выступлений, направленных на правовое воспитание молодёжи и разъяснение законодательства, а также изучение будущими специалистами, которых готовит вуз, основных направлений работы органов местного самоуправления города.

«Очень приятно, что сегодняшнее подписание такого соглашения – это не договор о намерениях, а уже результат большой работы, которая ведётся давно. Сегодня мы придаём этому взаимодействию ещё больший импульс, новое звучание, поскольку подготовка молодых специалистов не возможна без привлечения их к научной, практической деятельности, без погружения их в реальный процесс работы, – отметил ректор Смоленского государственного университета Михаил Артеменков. – Я очень благодарен, что есть такой замечательный отклик, такое хорошее прямое взаимодействие, которое уже сегодня примет статус официального».