Дочери Антонины Грековой передали диплом почётного гражданина города Смоленска

Фото: Смоленский городской Совет.

Антонина Грекова удостоена высшей городской награды – звания «Почётный гражданин города Смоленска» – посмертно за особые заслуги в области охраны здоровья, науки, просвещения в областном центре, большой личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи детям и их родителям в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Решение было принято на августовской сессии городского Совета. С обращением о присвоении звания выступил медуниверситет.

«Антонина Ивановна Грекова долгие годы руководила кафедрой инфекционных болезней у детей Смоленского государственного медицинского университета, досконально знала своё дело, координировала сложное направление, в том числе работала в красной зоне, спасая сотни юных смолян, которые нуждались в помощи. Она была достойным человеком, профессионалом высшей пробы», – отметил спикер горсовета Анатолий Овсянкин.

Антонина Грекова совмещала деятельность на кафедре с лечебной работой в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» города Смоленска. В период пандемии COVID-19 в качестве главного специалиста по инфекционным болезням у детей занималась организацией лечебной работы, маршрутизацией больных различной степени тяжести, предупреждением распространения инфекции. Как отмечают коллеги, в режиме 24/7 Антонина Ивановна была на связи с учреждениями, оказывающими помощь детям с новой коронавирусной инфекцией на территории региона, проводила регулярные консультации и консилиумы по вопросам лечения, диагностики и профилактике COVID-19, в том числе в красной зоне.

Дочь Почётного гражданина в своём трогательном выступлении выразила слова признательности за поддержку инициативы Смоленского государственного медицинского университета.

«Мама была уважаема своими коллегами в медицинском университете, была уважаема своими коллегами-докторами, её очень любили студенты как преподавателя и просто как человека. Я горда тем, что также город признал её заслуги. Она родилась в Брянской области, но всю сознательную жизнь провела в Смоленске и очень гордилась нашим городом. Везде, где бы мы ни были, всегда рассказывала о нём. Она любила Смоленск, любила свой университет, любила свою профессию. Я считаю, что свой долг как детский врач, врач-инфекционист своему городу она отдала сполна. Наверное, найдётся мало детей, которых она не консультировала, не посмотрела, не лечила. Проходило много лет, уже и дети вырастали, а родители выражали маме благодарность, – сказала дочь Антонины Грековой Мария Валерьевна. – Через неделю, 7 октября, исполняется год, как её не стало… Надеюсь, в Смоленске, её будут помнить…».

На церемонии вручения диплома присутствовали председатель Правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член Общественной палаты Смоленской области Елена Ульяненкова; заместитель председателя Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленской областной организации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации Валентина Ануфриенкова, близкие, коллеги и друзья Антонины Ивановны.

А.И. Грекова профессионально готовила детских врачей-инфекционистов, читала полный курс лекций и проводила практические занятия для врачей Смоленской, Брянской, Калужской областей по разделу «Педиатрия» и «Инфекционные болезни». Участвовала в разработке методических пособий для проведения циклов факультета дополнительного профессионального образования по вопросам лечения, диагностики и профилактике COVID-19 у детей. Являлась автором и соавтором 32 учебных пособий, рекомендованных Центральным методическим советом университета в качестве учебного пособия для обучающихся по программам специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело», автором и соавтором более 300 научных работ. За последние пять лет жизни ею было издано более 70 работ, 60 из которых опубликованы в центральной печати, 12 – в ВАК-рецензируемых журналах, четыре – в зарубежных изданиях.

Антонина Грекова была также главным внештатным специалистом по инфекционным болезням у детей Департамента Смоленской области по здравоохранению с 2006 года, членом санитарно-эпидемиологической комиссии Администрации Смоленской области, членом Профильной экспертной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по инфекционным болезням у детей. Под её руководством была организована «Школа детского инфекциониста» для педиатров города Смоленска и Смоленской области.