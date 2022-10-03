В Смоленске ремонт на Московском шоссе близится к завершению. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт Московского шоссе. Подрядчику осталось провести асфальтирование тротуаров вдоль всей проезжей части. Ранее были выполнены работы по укладке нового слоя асфальта на проезжей части.

Фото: пресс-служба администрации города.

Вся деятельность осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», отметили в пресс-службе городской администрации.

Читай также: в Смоленской области более 100 человек мобилизовали неправомерно. Если факт неправомерного призыва подтвердят, граждане смогут вернуться домой.