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Общество3 октября 2022 14:25

В Смоленске ремонт на Московском шоссе близится к завершению

Работы ведутся от посёлка Гедеоновка в сторону города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ремонт на Московском шоссе близится к завершению. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске ремонт на Московском шоссе близится к завершению. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ремонт Московского шоссе. Подрядчику осталось провести асфальтирование тротуаров вдоль всей проезжей части. Ранее были выполнены работы по укладке нового слоя асфальта на проезжей части.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Вся деятельность осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», отметили в пресс-службе городской администрации.

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