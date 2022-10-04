В Смоленской области мобилизованных обеспечат всем необходимым снаряжением. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С первых дней частичной мобилизации губернатор Алексей Островский поставил задачу перед своими подчиненным стараться по максимуму закупить для мобилизованных смолян все, что нужно, чтобы эти расходы не ложились на их семьи.

– Есть вопросы, о которых пока говорить преждевременно – они в стадии проработки. Но уже сейчас могу сказать совершенно определенно, что все те, кто призывается по частичной мобилизации с территории Смоленской области, будут обеспечены всем необходимым снаряжением и обмундированием. Речь идет, в том числе, о теплых вещах, спальниках, туристических ковриках (пенках), аптечках, радиостанциях, дизельных генераторах и пр. Всего в списке, который мы сформировали, - 70 позиций. Сейчас по большинству из них ожидаем поставок. Но есть и иные вещи, которые требуют решения, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Также в ближайшее время планируется провести встречу с региональным бизнес-сообществом, в ходе которой Алексей Островский обратится к предпринимателям с просьбой оказать содействие в этих вопросах.

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