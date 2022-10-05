Патриотический митинг-концерт в поддержку спецоперации пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске пройдёт патриотический митинг-концерт в поддержку спецоперации и итогов проведенных референдумов, единства жителей России и Новороссии – Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Акция состоится в пятницу, 7 октября, в 15:00 на площади Ленина перед аркой города-героя Смоленска.

В мероприятии примут участие представители ветеранских, молодежных, общественных организаций, политических партий, жители города.

В ходе митинга выступят общественные деятели, волонтеры Смоленщины и творческие коллективы.

Организаторы патриотической акции поддерживают принятое в феврале 2022 года решение о проведении специальной военной операции и считают крайне важным сплотиться и выразить слова поддержки российской армии.

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